В Китае выразили протест против действий США в Южно-Китайском море

2 июня 2019 06:25 (UTC+04:00)

Китай выступает против действий США в Южно-Китайском море и подходов Вашингтона в тайваньском вопросе.

Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заметили тенденцию расширения участия Соединенных Штатов в региональных делах, о чем в субботу вновь заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан", - сказал китайский министр. По его словам, Пекин "выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме".

Вашингтон, продолжил Вэй Фэнхэ, "должен принимать во внимание озабоченность других сторон и не подрывать основы региональной безопасности". Между тем, подчеркнул глава ведомства, "Китай никогда не оккупировал территорию других государств, не представлял угрозу".

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