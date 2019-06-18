Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 122 человек, 11 погибли, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 75 пострадавших и шестерых погибших.

Около 23.00 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени , через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По данным местных властей, в уезде Чаннин восемь человек погибли и 48 получили ранения, в уезде Гун трое погибли и 71 пострадали, еще три человекапострадали в уезде Гао.

Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).

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