Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия

Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати Госсовета КНР "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай всегда придерживался политики "неприменения первым ядерного оружия" в любое время и при любых обстоятельствах", - говорится в документе.

В документе также отмечается что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

"Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", - сказано в документе.

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