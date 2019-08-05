В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет оперировать лишь одна взлетно-посадочная полоса.

Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса - от ресторанов до авиации - нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса.

Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.

Очередная акция проходит после того, как в минувшие выходные в районе вновь прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицейскими, которые завершились применением слезоточивого газа и арестами.

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