МИД Китая выразил протест после заявлений Запада о дестабилизации в Южно-Китайском море

30 августа 2019 13:17 (UTC+04:00)

Китайские власти выражают протест в связи с заявлениями некоторых западных стран об ухудшении ситуации в Южно-Китайском море и их высказываниях, дестабилизирующих обстановку в регионе. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые государства искажают ситуацию, нагнетая напряженность в регионе. Китай выражает по этому поводу протест, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем прекратить выступления с подобными негативными высказываниями".

По словам дипломата, Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ведут переговоры по поводу ситуации в Южно-Китайском море, в ходе которых "наблюдается непрерывный прогресс". "У этих стран есть воля, потенциал и стремление урегулировать проблему в регионе, ради обеспечения долгосрочного мира, стабильности и процветания", - подытожил Гэн Шуан.

Как говорится в совместном коммюнике, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства, Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море (ЮКМ), отметив риск региональной нестабильности. В свою очередь Госдепартамент США на прошлой неделе обвинил КНР в попытках "отпугнуть" другие страны, в частности Вьетнам, от освоения ресурсов в этом регионе.

Территориальные споры в ЮКМ ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, расширению и освоению этих территорий. Основная причина конфликта - попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом близ Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% импорта углеводородов в КНР.

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