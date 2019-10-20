Всемирная конференция по интернету открывается в Китае

20 октября 2019 03:51 (UTC+04:00)

Власти провинции Чжэцзян на востоке Китая в воскресенье открывают трехдневную 6-ю Всемирную конференцию по управлению интернетом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главными темами мероприятия, которое по традиции проходит в небольшом населенном пункте Учжэне, в этом году стали интеграционные процессы в сетевом пространстве и его влияние на науку и технологии, промышленность и экономику, на ключевые культурно-гуманитарные и социальные факторы.

Мероприятие организовано властями провинции Чжэцзян и государственной канцелярией по делам интернета и информатизации КНР. В нем принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, индивидуальных экспертов. Среди важных гостей форума - глава Роскомнадзора Александр Жаров, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, "отец интернета Южной Кореи" Чон Гиль Нам.

В центре внимания участников - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

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