В Китай прибыла команда ВОЗ по расследованию коронавируса

Международная команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышки нового коронавируса прибыла в Китай. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По имеющейся у меня информации, совместная группа ВОЗ и Китая по расследованию вспышки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, уже прибыла в Пекин и начала соответствующую работу. В группу вошли и американские эксперты, они проведут проверки в Пекине, а также в провинциях Гуандун и Сычуань", - сообщил на брифинге Гэн Шуан.

В минувшую пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что международная группа ВОЗ будет состоять из 24 китайских и иностранных экспертов. Ранее в Китай прибыла передовая команда экспертов ВОЗ во главе с помощником генерального директора ВОЗ Брюсом Эйлвардом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.