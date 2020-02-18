Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США

Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США. Как говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства, такие разрешения будут действовать один год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 2 марта 2020 года Государственный комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР начнет принимать заявления от соответствующих китайских предприятий. На основании проверки на соответствие предприятий определенным условиям, а также соответствие импортных закупок в США принципам рынка и торговли, их операции не будут облагаться зеркальными тарифами нашей страны, введенными в ответ на принятые в США на основании 301-й статьи дополнительные сборы", - указывается в документе. Как значится в приложении к документу, в список из 696 товарных позиций входит свинина, говядина, соя, СПГ и нефть.

"Импорт, после утверждения заявления ходатайствующего субъекта, на протяжении одного года и в пределах обозначенной суммы не будет облагаться зеркальными тарифами нашей страны, введенными в ответ на принятые в США на основании 301-й статьи дополнительные сборы", - отмечается в документе.