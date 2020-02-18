Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит экономические цели 2020 года

Китай уверен в способности добиться всех намеченных на этот год социально-экономических задач, несмотря на вспышку коронавируса и ее влияние на экономику, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Меры профилактики и контроля за распространением заболевания уже приносят заметные результаты, в настоящее время мы достигли ключевой стадии в этой работе", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, результатом значительных усилий китайской стороны стали положительные изменения в эпидемической ситуации, "мы продолжим упорно работать над профилактикой и контролем над эпидемией, и одновременно прикладывать усилия для сокращения влияния, которое может оказать вспышка заболевания".

"Китайская экономика обладает сильной устойчивостью, внутренний спрос огромен, а промышленная основа крепка. У нас есть уверенность и все возможности для реализации намеченных на этот год целей социально-экономического развития, в частности, мы сосредоточимся на ключевых задачах по всестороннему построению среднезажиточного общества и борьбе с бедностью", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также указал, что Китай придерживается концепции сообщества единой судьбы человечества и несет ответственность как за жизнь и здоровье своих граждан, так и за глобальное общественное здравоохранение.

"Мы приложили огромные усилия для эффективного предотвращения распространения эпидемии по всему миру и намерены продолжить сотрудничать с другими странами, включая Великобританию, на основе принципов открытости и прозрачности", - добавил китайский лидер.