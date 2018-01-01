В Ливерпуле пожар уничтожил множество машин

1 января 2018 05:08 (UTC+04:00)

Пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели "все припаркованные на ней автомобили", передает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей. В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома, поскольку по округе начал распространяться едкий дым.

"Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены", — сообщили в полиции графства Мерсисайд,

Подобной информацией располагает и мэр города Ливерпуль Джо Андерсон. "Похоже, что Land Rover загорелся на третьем уровне, лошади с первого уровня были эвакуированы", — написал он в Twitter.

На место происшествия прибыли не менее шести пожарных машин, сотрудники пожарной службы боролись с огнем, надев кислородные изолирующие противогазы. Данных о серьезных травмах в результате инцидента не поступало. Уточняется, что все животные остались целы.

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