В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в среду временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор", передает РИА Новости.

"Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей", — говорится в заявлении администрации башни.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

Как сообщила агентству Франс Пресс французская экстренная служба Sécurité civile, в нескольких департаментах из-за урагана пострадали в общей сложности 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В национальной компании электроснабжения Enedis ранее сообщили, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

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