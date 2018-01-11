В Варшаве аварийно приземлился самолет с 59 пассажирами

Самолет марки Bombardier аварийно приземлился в аэропорту Варшавы, у него не вышла передняя стойка шасси, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

"Из предварительной информации следует, что в самолете не вышло переднее шасси", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на борту лайнера, следовавшего рейсом из Кракова в Варшаву, было 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

Пока не известно о пострадавших. Варшавский аэропорт закрыт.

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