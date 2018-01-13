Две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в Афинах

Две женщины погибли в субботу при пожаре, который вспыхнул рано утром в доме престарелых в афинском районе Каллифея, огонь еще не потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

Пожар начался в подвале здания, которое находится на улице Святых Апостолов. Тушат огонь 24 пожарных с восемью автомобилями.

Пожилых людей из здания эвакуировали, нет информации, что кто-либо мог быть заблокирован огнём в помещениях.

Погибли две женщины, которые спали в подвальном помещении. Еще один человек госпитализирован с проблемами дыхания.

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