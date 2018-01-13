Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

13 января 2018 18:38 (UTC+04:00)

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, передает Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.

В зал, где выступал градоначальник, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Дональда Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, прозвучали призывы арестовать Хана. Участники акции задержаны, говорится в сообщении.

Протест сторонников Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне.

Хан заявил, что одобряет решение Трампа. "Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста", - сказал мэр.

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Azernews Newspaper
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