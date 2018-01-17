Пучдемона выдвинут на пост главы женералитета Каталонии

"Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", две крупнейшие парламентские группы, выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает РИА Новости.

В среду состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Что касается трех депутатов, которые находятся в тюрьме, то юристы возложили принятие окончательного решения о возможности передачи их голосов другим представителям на временный президиум парламента (будет действовать до формирования постоянного президиума).

Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

Несмотря на это, "Левые республиканцы" и "Вместе за Каталонию" заявили, что выдвинут кандидатуру Пучдемона.

"Парламентские группы "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" пришли к соглашению поддержать выдвижение кандидата на пост председателя женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона", — говорится в совместном сообщении партий.

Кроме того, партии заявили, что поддержат кандидатуру депутата от "Левых республиканцев Каталонии", мэра города Саррья-де-Тер (провинция Жирона) Роже Торрента на пост председателя каталонского парламента.

Первого октября в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость.

После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря. Уголовные дела возбуждены в отношении около 20 политиков. Пятеро из них, включая Пучдемона, находятся в Бельгии, еще четверо — в тюрьме.

Несмотря на то, что первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание каталонского парламента в новом составе пройдет 17 января.

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