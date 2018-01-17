Пучдемона выдвинут на пост главы женералитета Каталонии

17 января 2018 00:29 (UTC+04:00)

"Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", две крупнейшие парламентские группы, выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает РИА Новости.

В среду состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.
Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Что касается трех депутатов, которые находятся в тюрьме, то юристы возложили принятие окончательного решения о возможности передачи их голосов другим представителям на временный президиум парламента (будет действовать до формирования постоянного президиума).

Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

Несмотря на это, "Левые республиканцы" и "Вместе за Каталонию" заявили, что выдвинут кандидатуру Пучдемона.

"Парламентские группы "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" пришли к соглашению поддержать выдвижение кандидата на пост председателя женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона", — говорится в совместном сообщении партий.
Кроме того, партии заявили, что поддержат кандидатуру депутата от "Левых республиканцев Каталонии", мэра города Саррья-де-Тер (провинция Жирона) Роже Торрента на пост председателя каталонского парламента.

Первого октября в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость.

После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря. Уголовные дела возбуждены в отношении около 20 политиков. Пятеро из них, включая Пучдемона, находятся в Бельгии, еще четверо — в тюрьме.
Несмотря на то, что первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание каталонского парламента в новом составе пройдет 17 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство
Европа 31 декабря 2017 01:59
Пучдемон призвал власти Испании разрешить ему приехать в королевство
Европа 23 декабря 2017 22:50
Евродепутаты посетят в тюрьме каталонских экс-министров
В мире 28 ноября 2017 13:24
Пучдемон прибыл в суд Брюсселя на первые слушания о его выдаче Испании
В мире 17 ноября 2017 17:09
Песков назвал голословными обвинения во вмешательстве РФ в дела Каталонии
В мире 15 ноября 2017 13:52
Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии
Европа 10 ноября 2017 02:49
Испанский суд аннулировал решение каталонского парламента о независимости
Европа 8 ноября 2017 18:41
Слушания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября
В мире 6 ноября 2017 16:24
Испания потребует арестовать каталонских депутатов, обвиняемых в мятеже
В мире 6 ноября 2017 11:31
Пучдемон сдался бельгийской полиции
Другие страны 5 ноября 2017 17:18
Экс-члены женералитета смогут участвовать в выборах в Испании
Европа 3 ноября 2017 20:29
Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию
В мире 3 ноября 2017 14:33
Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии
Европа 2 ноября 2017 21:18
Прокуратура Испании просит суд арестовать бывших членов правительства Каталонии
Европа 2 ноября 2017 16:31
Экс-глава Каталонии сможет получать €9 тыс. в месяц, когда признает свою отставку
Европа 31 октября 2017 21:01
Власти Испании закрыли официальный сайт отстраненного главы Каталонии
Европа 31 октября 2017 14:05
Мадрид уволил главу представительства Каталонии при Евросоюзе
Европа 30 октября 2017 13:53
Греция поддержала территориальную целостность Испании
Европа 29 октября 2017 17:05