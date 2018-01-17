Правительство Чехии ушло в отставку

17 января 2018 12:32 (UTC+04:00)

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш в среду на пресс-конференции после заседания правительства объявил об отставке кабинета, сообщает РИА Новости.

Во вторник парламент республики большинством голосов проголосовал против доверия правительству в связи с тем, что полиция ведет расследование в отношении Бабиша, который подозревается в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере двух миллионов евро.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.

Ранее Земан заявил, что поручит Бабишу, как лидеру выигравшего октябрьские выборы в парламент движения ANO, и вторую попытку создания нового правительства.

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