Глава Македонии наложил вето на новый закон о статусе албанского языка

Президент Македонии Георге Иванов в среду наложил вето и вернул в парламент новый закон об использовании языка, по которому албанский признается в стране в качестве второго официального языка, передает РИА Новости.

Законопроект был принят 11 января 2018 года в парламенте голосами правящей коалиции, состоящей из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанских партий. До сих пор главным языком в Македонии остается македонский, а албанский имеет статус и привилегии языка национального меньшинства.

"Вместо того чтобы в духе диалога и совместного существования строить мультиэтническое общество с помощью справедливых и общепринятых законов, мы принимает несправедливый и репрессивный закон, который благоприятствует только албанскому языку", - заявил Иванов в обращении к общественности, размещенном на сайте президента.

Президент отметил, что направил парламенту письмо, в котором проинформировал депутатов, что не подпишет указ о вступлении в силу закона об использовании языка с подробным юридическим обоснованием своего решения, и призвал членов парламента ознакомиться с его замечаниями.



По оценке Иванова, закон не согласуется с конституцией, на его антиконституционность также указывают экспертные круги и широкая общественность. "Поэтому я принял решение не подписывать указ", - подчеркнул глава государства.



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