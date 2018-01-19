В Стокгольме два человека пострадали от ножевых ранений

Двое мужчин пострадали от ножевых ранений в центре Стокгольма близ площади Медборгарплатсен, передает РИА Новости со ссылкой на полицию шведской столицы.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", — говорится в сообщении для прессы.

Информация об инциденте поступила в четверг вечером после 22:00 (GMT+4). Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, с места происшествия скрылись двое неизвестных.

После 23:00 (GMT+4) полиция сообщила, что арестовала одного подозреваемого, несколько человек доставлены в полицию для допроса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.