В Стокгольме два человека пострадали от ножевых ранений

19 января 2018 01:47 (UTC+04:00)

Двое мужчин пострадали от ножевых ранений в центре Стокгольма близ площади Медборгарплатсен, передает РИА Новости со ссылкой на полицию шведской столицы.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", — говорится в сообщении для прессы.

Информация об инциденте поступила в четверг вечером после 22:00 (GMT+4). Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, с места происшествия скрылись двое неизвестных.

После 23:00 (GMT+4) полиция сообщила, что арестовала одного подозреваемого, несколько человек доставлены в полицию для допроса.

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