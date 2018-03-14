Европарламент предложил Великобритании заключить после Brexit договор об ассоциации с ЕС

Отношения между Великобританией и Евросоюзом после окончательного выхода королевства из континентального сообщества могли бы определяться соглашением об ассоциации с ЕС. Резолюцию с таким предложением утвердили в среду депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге, сообщает ТАСС.

Документ, работу над которым координировал председатель парламентской группы "Альянс либералов и демократов за Европу", бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад, получил поддержку подавляющего большинства европарламентариев. "За" резолюцию проголосовали 554 депутатов Европарламента, "против" высказались 110, воздержавшихся - 51.

Среди предложений резолюции, описывающей "основные рамки будущих отношений ЕС - Великобритания", неоднократно повторяется тезис о необходимости заключения договора об ассоциации между королевством и Евросоюзом. "Соглашение об ассоциации, согласованное и утвержденное ЕС и Соединенным Королевством вслед за выходом последнего, могло бы создать подходящие рамки для будущих отношений, а также прочные и надежные рамки для управления, которые должны включать крепкий механизм разрешения споров, дабы избежать, таким образом, приумножения двусторонних соглашений и недостатков, характеризующих отношения ЕС со Швейцарией", - говорится в тексте документа.

В резолюции также подчеркивается, что "Соединенное Королевство и ЕС останутся близкими соседями и продолжат иметь множество общих интересов". "Подобного рода близкие отношения на основе соглашения об ассоциации между ЕС и Соединенным Королевством можно было бы считать подобающими рамками для будущих отношений, в которых эти общие интересы могли бы оберегаться и развиваться, включая новые торговые отношения", - отмечается также в документе.

Как отмечается в резолюции Европарламента, "преимущество соглашения об ассоциации состоит в том, что оно предоставляет гибкие рамки, допускающие варьирование уровней кооперации в целом ряде различных сфер". "Такое сотрудничество потребует от обеих сторон поддержания высоких стандартов и международных обязательств в целом ряде областей", - указано в тексте.

Согласно Лиссабонскому соглашению, Великобритания должна формально покинуть ЕС ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о выходе. После этого наступит переходный период, который продлится 21 месяц - до 31 декабря 2020 года. Продолжительность и условия переходного периода пока не зафиксированы ни в каких документах и являются предметом торга Брюсселя и Лондона.

Еврокомиссия 28 февраля опубликовала первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Документ содержит 111 страниц и суммирует итоги завершившегося в декабре первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона: гарантии прав выходцев из стран ЕС в Великобритании и британцев в ЕС, открытый статус границы между Ирландией и Северной Ирландией, финансовые выплаты Лондона после Brexit.

Ранее координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что цель принятого документа - "попытаться построить мост между принципами Евросоюза и красными линиями Великобритании". В свою очередь главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье во время дебатов в Страсбурге отметил, что "эта резолюция крайне важна для успеха дальнейших шагов".

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