Саркози взят под стражу для дачи показаний - СМИ

20 марта 2018 11:51 (UTC+04:00)

Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию, пишет ТАСС.

В то же время газета Le Monde сообщает со ссылкой на собственную информацию, что политик "был помещен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году".

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