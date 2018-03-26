Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

26 марта 2018 01:58 (UTC+04:00)

Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере, передает ТАСС со ссылкой на Twitter полиции графства Большой Манчестер.

Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.

Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с "трехфутовым мечом (примерно 90 см)". Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.

Данный случай нападения с длинноклинковым холодным оружием на представителей правоохранительных органов не первый в Англии. Ранее в августе прошлого года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Задержана возможная сообщница террориста, совершившего атаки на юге Франции
Европа 23 марта 23:41
Макрон заявил о 16 пострадавших при серии нападений на юге Франции
Европа 23 марта 21:36
На здание посольства США в Черногории совершено нападение (Обновлено)
В мире 22 февраля 08:40
В Нидерландах совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры
Общество 27 января 18:55
Глава британского генштаба предрек нападение России
Европа 22 января 23:42
В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан
Другие страны 2 января 05:45
В Египте при нападении на алкогольный магазин погибли два человека
Арабские страны 2 января 00:46
Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона
Европа 28 декабря 2017 22:48
В Петербурге водитель иномарки напал с ножом на водителя автобуса с детьми
Россия 26 декабря 2017 00:45
В Афинах анархисты напали на посольство Саудовской Аравии
В мире 14 декабря 2017 16:36
В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие
Другие страны 7 декабря 2017 19:18
СМИ сообщили о 9 погибших и 37 пострадавших при нападении в Пакистан (ОБНОВЛЕНО)
В мире 1 декабря 2017 11:17
Меркель ужаснуло нападение на бургомистра Альтены
В мире 28 ноября 2017 12:20
Четыре человека погибли при нападении боевиков на миротворцев в Мали
Другие страны 24 ноября 2017 19:31
В Афганистане погибли восемь полицейских при нападении на КПП
В мире 13 ноября 2017 12:56
Сирийская армия отбила атаку боевиков на электростанцию в Хаме
Арабские страны 11 ноября 2017 16:46
В Тунисе мужчина с ножом напал на полицейских
В мире 1 ноября 2017 13:02
В Афганистане при нападении боевиков "Талибана" погибли шесть полицейских
В мире 30 октября 2017 12:57