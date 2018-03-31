Экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции

31 марта 2018 12:57 (UTC+04:00)

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, нашли неожиданное решение проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.

Как заявляют представители таможни Франш-Конте (французский регион, граничащий со Швейцарией), только за прошлый год они задержали 140 швейцарцев, которые собирались оставить мусорные мешки в соседней стране. Им выписали штраф в 150 евро, после чего некоторые правонарушители точно решили выбросить мусор во Франции, потому что "уже заплатили".

Одного из "мусорных туристов", как их называют во Франш-Конте, удалось найти по выброшенным документам в мешках, которые он оставил на обочине.

По оценке французских властей, за год им удалось предотвратить ввоз в страну приблизительно десяти тонн мусора, хотя наиболее хитрым соседям все-таки удается подкидывать им бытовые отходы.

Причиной такого странного поведения швейцарцев стали очень высокие цены на утилизацию отходов. В некоторых регионах мусор выбрасывать можно только в специальных мешках, одобренных местными властями, в других установлены электронные урны, которые взимают платы за каждый килограмм мусора. Разовый выброс мусора обходится жителям страны в примерно два швейцарских франка.

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