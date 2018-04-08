На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны

8 апреля 2018 16:39 (UTC+04:00)

Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.

Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МВД ФРГ подтвердил, что инцидент в Мюнстере не связан с терроризмом
Европа 15:54
Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД
Общество 12:51
Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом
Европа 11:01
Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД
Политика 00:25
Президент Германии назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия
Европа 7 апреля 21:57
Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой
Европа 7 апреля 19:17
Кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях
Европа 7 апреля 12:12
Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон"
Европа 6 апреля 10:41
В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США
США 5 апреля 22:40
Армия Австрии требует от Volkswagen компенсации из-за дизельного скандала
Европа 5 апреля 17:27
13-летняя азербайджанка признана лучшей в Германии (ФОТО)
Культура 4 апреля 16:45
При столкновении поездов в Дуйсбурге пострадали не менее 35 человек - СМИ
Европа 3 апреля 19:31
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию
Европа 3 апреля 13:38
ZDF: Армения потеряла свое будущее
Армения 3 апреля 10:52
Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля
Израиль 2 апреля 20:06
В Риге эвакуировали автовокзал
Европа 2 апреля 00:24
Немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО
Европа 1 апреля 05:21
Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии
Европа 31 марта 14:25