На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.

Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.

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