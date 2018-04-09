В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена пройдут забастовки

9 апреля 2018 14:20 (UTC+04:00)

Наземный персонал в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена проведет забастовку во вторник, 10 апреля, сообщил в понедельник профсоюз Verdi, передает РИА Новости.

"Наземный персонал в аэропортах Франкфурта и Мюнхена бастует 10 апреля. После второго раунда переговоров предложений от работодателей не последовало. Без договоренности о значительном увеличении заработной платы эти тарифные переговоры не будут завершены", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Verdi.

Как сообщил со ссылкой на профсоюз онлайн-журнал Focus, к забастовке присоединятся также служащие аэропортов Кельна и Бремена.

Таким образом, авиапассажиры должны рассчитывать на отмену и задержку рейсов во вторник.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшей воздушной гаванью Германии и Европы.

Профсоюз Verdi требует от работодателей увеличения заработной платы для 2,3 миллиона служащих в общественной сфере на 6%, минимум на 200 евро в месяц. В воскресенье в Потсдаме стартует третий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере
Грузия 09:50
СМИ сообщили о задержании четырех мужчин, готовивших атаку в Берлине
Европа 8 апреля 18:58
На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Европа 8 апреля 16:39
Глава МВД ФРГ подтвердил, что инцидент в Мюнстере не связан с терроризмом
Европа 8 апреля 15:54
Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД
Общество 8 апреля 12:51
Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом
Европа 8 апреля 11:01
Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД
Политика 8 апреля 00:25
Президент Германии назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия
Европа 7 апреля 21:57
Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой
Европа 7 апреля 19:17
Кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях
Европа 7 апреля 12:12
Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон"
Европа 6 апреля 10:41
В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США
США 5 апреля 22:40
Армия Австрии требует от Volkswagen компенсации из-за дизельного скандала
Европа 5 апреля 17:27
13-летняя азербайджанка признана лучшей в Германии (ФОТО)
Культура 4 апреля 16:45
При столкновении поездов в Дуйсбурге пострадали не менее 35 человек - СМИ
Европа 3 апреля 19:31
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию
Европа 3 апреля 13:38
ZDF: Армения потеряла свое будущее
Армения 3 апреля 10:52
Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля
Израиль 2 апреля 20:06