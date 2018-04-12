Швеция предложила направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению, соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН был распространен в четверг, сообщил журналистам постпред Швеции при ООН Олоф Скуг, передает РИА Новости.

"Мы предложили коллегам обсудить сегодня возможность отправки в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, которая разберется со всеми неразрешенными вопросами раз и навсегда", — сказал Скуг журналистам.

Проект соответствующей резолюции делегация Швеции распространила в четверг утром. "Коллеги изучат нашу идею", — сказал Скуг. При этом он подчеркнул, что рассчитывает выставить документ на голосование "как можно быстрее".

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