Полиция заявила, что наезд на пешеходов в Манчестере не связан с терроризмом (Обновлено)

16 апреля 2018 21:02 (UTC+04:00)

Британская полиция заявила, что инцидент с наездом на пешеходов в Манчестере не связан с терроризмом, пишет издание Manchester Evening News, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются.

20:20 (GMT+4) Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра в британском Манчестере, пишет газета Mirror, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во второй половине дня рядом с торговый центром Asda на севере города. По информации издания, пострадавшие получили серьезные травмы.

Подробности происшествия не приводятся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Британии сообщили, что приняли более 10 тысяч сирийских беженцев
Европа 19:13
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16:00
В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии
Россия 13:37
В МИД Китая назвали удар по Сирии нарушением международного права
Китай 12:59
Джонсон: Удары по Сирии не переломят войну
Европа 12:34
В Британии автомобиль наехал на пешеходов
Европа 15 апреля 06:24
США, Франция и Великобритания распространили свой проект резолюции по Сирии
Европа 15 апреля 05:39
Зариф заявил, что удар по Сирии наносит ущерб мирному процессу
Политика 14 апреля 15:24
Асад: Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии
Арабские страны 14 апреля 14:48
Захарова назвала удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе
Россия 14 апреля 14:17
В МИД РФ назвали удары по Сирии грубым нарушением международного права
Россия 14 апреля 13:54
Захарова: США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН
Россия 14 апреля 13:44
Тереза Мэй: Удары по Сирии должны напомнить, что мир не потерпит химатак
Европа 14 апреля 13:28
Глава МИД Грузии приветствовал действия западной коалиции в Сирии
Грузия 14 апреля 13:00
Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии
Европа 14 апреля 12:57
Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы
Россия 14 апреля 12:19
Владимир Путин: Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии
Россия 14 апреля 12:18
Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии
Россия 14 апреля 11:50