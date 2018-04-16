Полиция заявила, что наезд на пешеходов в Манчестере не связан с терроризмом (Обновлено)

Британская полиция заявила, что инцидент с наездом на пешеходов в Манчестере не связан с терроризмом, пишет издание Manchester Evening News, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются.

20:20 (GMT+4) Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра в британском Манчестере, пишет газета Mirror, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во второй половине дня рядом с торговый центром Asda на севере города. По информации издания, пострадавшие получили серьезные травмы.

Подробности происшествия не приводятся.

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