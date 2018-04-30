В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России

30 апреля 2018 19:37 (UTC+04:00)

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир вновь призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости.

"Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу (блокировки - ред.) Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Ранее Дезир заявлял, что решение о блокировке Telegram ограничивает свободу выражения в России.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Суд в Иране запретил использование мессенджера Telegram
Иран 18:44
Дуров сообщил о сбое в работе Telegram на территории Европы
Европа 29 апреля 06:03
ОБСЕ поддержала намерение Сеула и Пхеньяна подписать мирный договор
Другие страны 28 апреля 02:01
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 09:52
В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов
Европа 23 апреля 20:49
Конгресс азербайджанцев Европы направил обращение в связи с очередной армянской провокацией
Политика 20 апреля 16:48
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии
Туркменистан 20 апреля 08:32
ПА ОБСЕ придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном – представитель организации
Политика 19 апреля 21:18
Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов
Россия 19 апреля 19:19
Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram
Россия 18 апреля 08:37
В МИД Узбекистана прошла встреча с верховным комиссаром ОБСЕ
Узбекистан 17 апреля 11:45
Telegram отключился в еще одной стране
Россия 16 апреля 20:50
ОБСЕ обеспокоена решением суда о блокировке Telegram в России
Европа 13 апреля 20:14
Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных интернет-ресурсов
Россия 13 апреля 18:58
Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ
Россия 11 апреля 19:32
Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласила планы по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 11 апреля 11:08
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 9 апреля 11:30
Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров - Госдума
Россия 6 апреля 18:43