Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit

30 апреля 2018 22:18 (UTC+04:00)

Решение палаты лордов, проголосовавшей за расширение полномочий парламента Великобритании в вопросах Brexit, ослабит позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, заявил замглавы министерства по вопросам Brexit Мартин Калланан, передает РИА Новости.

Принятая в понедельник палатой поправка предусматривает наделение парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом парламентарии получат возможность фактически сохранить членство Британии в ЕС, так как в случае отсутствия соглашения или несогласия с его содержанием они смогут заблокировать шаги правительства по выходу из Евросоюза.

"Мы огорчены тем, что палата лордов проголосовала за эту поправку, несмотря на предоставленные нами гарантии. Эта поправка только ослабит позицию Британии на переговорах с ЕС, так как даст парламенту беспрецедентные полномочия давать инструкции правительству относительного того, что делать на переговорах, включая попытки сохранить Британию в составе ЕС на неопределенное время", — говорится в предоставленном РИА Новости письменном комментарии Калланана.

При этом замминистра признал необходимость обсуждения в парламенте содержания соглашения о выходе из ЕС.

"Абсолютно правильно, что парламент будет иметь возможность изучить условия соглашения, и именно поэтому мы (правительство) пообещали обеим палатам провести голосование по документу. Сейчас мы определим, какие последствия будет иметь голосование в палате лордов", - отметил Калланан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Представитель ЕС рассказал, без чего невозможно соглашение по Brexit
Европа 17:06
Новый глава МВД Великобритании выступает за справедливую иммиграционную политику
Европа 15:48
Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании
Европа 13:44
Глава МВД Великобритании ушла в отставку - СМИ
Европа 02:16
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52
Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью
Европа 27 апреля 12:46
Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой
США 27 апреля 07:31
Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам
Европа 25 апреля 19:29
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Мэй заявила, что Солсбери безопасен для жителей
Европа 25 апреля 15:55
Дмитрий Песков: В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном
Россия 25 апреля 13:29
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
Россия 24 апреля 10:57
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 23 апреля 13:37
Трамп может посетить Британию в июле
США 21 апреля 06:33
Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов
Россия 20 апреля 14:57
Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции
Другие страны 19 апреля 23:12