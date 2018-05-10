Меркель призвала Европу перестать полагаться на США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо перестать полагаться на США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International.

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Эммануэль Макрон в своем Twitter также опубликовал сообщение о том, что Франция, Германия и Великобритания "сожалеют о решении США выйти из СВПД" (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе).

Во вторник Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Также американский лидер анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

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