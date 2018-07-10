Макрон проведет переговоры с Трампом на саммите НАТО

10 июля 2018 18:29 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 июля в Брюсселе.

Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец, передает ТАСС.

Встреча состоится на полях двухдневного саммита НАТО, который пройдет в бельгийской столице 11-12 июля. Запланировано, что переговоры лидеров Франции и США состоятся в среду 11 июля с 16:00 до 16:30 по местному времени. В дни саммита президент Франции будет также встречаться с президентами Украины, Грузии, Турции, Афганистана, сообщил Елисейский дворец.

Брюссельский саммит, по мнению французских политических обозревателей, будет крайне сложным из-за разногласий между США и европейскими странами в связи с продемонстрированным намерением Вашингтона сократить уровень своего участия в НАТО и пересмотреть вопросы защиты своих европейских союзников.

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