Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах

24 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров, передает РИА Новости.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли 60 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

"В память о погибших объявляется трехдневный национальный траур", — заявил Ципрас в телевизионном обращении, которое передало греческое общественное телевидение ERT.

По его словам, Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция готова оказать Греции помощь в тушении лесных пожаров – Эрдоган
Турция 14:26
Тель-Авив предложил Афинам помощь в связи с лесными пожарами
Израиль 14:21
Еврокомиссия поможет Греции в тушении пожаров
Европа 13:02
В Греции из-за лесных пожаров погибли 50 человек
Европа 11:18
Более 20 человек погибло в результате лесного пожара в Греции
Европа 04:29
В Греции два человека погибли, более 20 ранены из-за лесного пожара
Европа 02:26
Лента новостей
Визит Президента Ильхама Алиева во Францию внесет большой вклад в более активную интеграцию Азербайджана в ЕС - депутат
Политика 15:57
Commerzbank выделит $5 млрд на поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь"
Бизнес 15:53
Путин и президент Узбекистана провели телефонные переговоры
Россия 15:48
Где наука и предприятия, которые внедряют её результаты? - президент Узбекистана
Бизнес 15:48
В Армении есть объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни - минобороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 15:42
Меркель и Лавров обсудили Сирию
Европа 15:41
Подписанные с французскими компаниями контракты внесут вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана - депутат
Политика 15:36
Израильская армия сбила сирийский самолет
Израиль 15:31
Иран примет меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны
Экономика 15:28