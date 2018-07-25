Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жары

25 июля 2018 01:09 (UTC+04:00)

Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за повреждений на взлетно-посадочной полосе, вызванных аномально жаркой погодой. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении оператора аэропорта, передает ТАСС.

"Из-за продолжающейся жары северная полоса получила повреждения. Одновременно в связи с ремонтными работами закрыта южная полоса", - отмечается в заявлении. "В этой связи аэропорт будет закрыт как минимум до среды, 06:00", - подчеркнул оператор.

Пассажирам рекомендуется узнавать заранее о статусе рейсов и сейчас отказаться от поездок в аэропорт.

Аэропорт Ганновера является девятым по значимости в Германии, это важный пересадочный авиаузел на севере ФРГ.

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