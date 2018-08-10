Во Франции около 1600 человек эвакуировали из-за дождей

10 августа 2018 00:25 (UTC+04:00)

Около 1600 человек эвакуировано из трех департаментов на юге Франции в результате ливней, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В коммюнике говорится, что эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар. В спасательных операциях были задействованы более 400 пожарных и жандармов. Кроме того, четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха.

Среди эвакуированных 119 детей из летнего лагеря в коммуне Сен-Жюльен-де-Пейрола. По данным телеканала BFMTV, отдыхавшие здесь дети приехали из Германии. Один из руководителей лагеря, 70-летний гражданин ФРГ, пропал без вести.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон призвал жителей соблюдать осторожность и консультироваться с данными метеослужб.

В четверг в 26 департаментах на востоке и юго-востоке Франции из-за предстоящих гроз объявлен оранжевый — предпоследний — уровень метеоопасности.

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