Греческие пожарные рассказали о ситуации на острове Эвбея

14 августа 2018 02:24 (UTC+04:00)

Ситуация с пожаром на греческом острове Эвбея улучшается, огонь надеются потушить в ближайшие часы, пострадавших нет, как передаёт РИА Новости сообщают Пожарная служба и губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

Сильный пожар начался в воскресенье днем, быстрому распространению огня способствовали очень сильный ветер и сухая жаркая погода. С огнем боролись сотни пожарных, 13 единиц пожарной авиатехники.

К вечеру понедельника ситуация значительно улучшилась, сообщает Пожарная служба. Сейчас есть небольшие очаги возгорания, густой дым стоит в сожженных районах по периметру пожара, однако в течение нескольких часов ожидается полная ликвидация огня. Вечером воду на очаги огня сбрасывали два самолета и один вертолет, все наземные силы остаются на месте до полной ликвидации огня.

В течение дня был ветер 4-5 баллов по шкале Бофора, однако к вечеру он прекратился, что облегчило работу пожарных.

"Огонь в центральной Эвбее, кажется, под контролем. К счастью, все с нашими людьми хорошо и мы не оплакиваем погибших", — написал губернатор региона Центральная Греция Костас Бакояннис в своем аккаунте в Facebook.

Он поблагодарил мэра и муниципалитет, пожарных, полицию, всех, кто участвовал в тушении огня и помогал.

"Главное теперь восстановление окружающей среды", — считает губернатор.

В воскресенье губернатор объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион, где горел лес. Были эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь.

Учитывая серьезность и опасность ситуации, был созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями. Постоянную информацию о ситуации получал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ранее оппозиция подвергла резкой критике правительство за ошибки в тушении пожара в Восточной Аттике, в котором 23 июля погибли около сотни человек.

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