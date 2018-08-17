Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста в Генуе

17 августа 2018 14:49 (UTC+04:00)

В европейских институтах в Брюсселе объявлен траур в связи с обрушением моста Моранди в Италии близ Генуи, повлекшим гибель 38 человек.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар, передает ТАСС.

"Глава Еврокомиссии [Жан-Клод Юнкер] принял решение в связи с трагическим обрушением моста в Италии, что до 19 августа флаги европейских государств перед институтами ЕС в Брюсселе будут приспущены", - заявил он.

Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

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