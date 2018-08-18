Глава Каталонии призвал к "созданию республики"

Глава женералитета Каталонии Ким Торра в первую годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, сделал ряд политических заявлений, в том числе пообещав сделать все для "создания республики", передаёт РИА Новости.

Вечером в пятницу Торра посетил тюрьму Льедонерс, расположенную в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада (провинция Барселона), где содержатся в предварительном заключении каталонские политики, которым предъявлены уголовные обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, в том числе бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов. Экс-советнику предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

Торра встретился с заключенными, а после принял участие в митинге, проходившем недалеко от тюрьмы и организованном общественной организацией "Каталонская национальная ассамблея".

"Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику", — заявил Торра в ходе своего выступления. По его словам, таково "обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента". Он также процитировал слова главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также находится в этой тюрьме, о том, что сторонники независимости должны "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".

Глава каталонского правительства также назвал "фарсом" судебный процесс против членов бывшего каталонского руководства и заявил, что с точки зрения правосудия "Европа заявила, что мы правы".





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