Во Фландрии самый романтичный замок разместил "вакансию мечты"

Знаменитый замок Гаасбек, получивший название "самого романтичного замка" Фландрии в Бельгии, разместил вакансию хранителя, который, в случае трудоустройства, получит возможность бесплатно проживать в старинном здании-музее с богатейшей историей, передает РИА Новости со ссылкой на представителя секретариата музея.

"Мы ищем нового хранителя музея, вакансия действительно размещена властями фламандского региона. С деталями вы можете ознакомиться на соответствующем ресурсе", — сказала сотрудница секретариата музейного комплекса.

Согласно требованиям вакансии, размещенной фламандскими властями, смотритель будет отвечать за охрану здания, его техническое обслуживание, решение текущих хозяйственных вопросов, осмотр помещений в ночное время. При этом рабочий день длится с 17.30 до 8.30. Предоставляется трехнедельный отпуск. Одной из обязанностей также является кормить павлинов в парке при замке.

Большой зарплаты музей не обещает, но предоставит понравившемуся соискателю в бесплатное пользование помещение из трех комнат. По информации фламандской прессы, недостатка в соискателях не наблюдается. Крайний срок подачи резюме – 9 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.