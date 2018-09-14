Самолет British Airways совершил вынужденную посадку в Северной Канаде - СМИ

14 сентября 2018 05:57 (UTC+04:00)

Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в городе Икалуит, расположенном в северной канадской территории Нунавут. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщил телеканал CTV.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner следовал из Лондона в Калгари (провинция Альберта), но во время полета из-за "технических проблем", характер которых не раскрывается, был вынужден совершить посадку в Икалуите. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находились на борту самолета, не сообщается.

За пассажирами вылетел запасной борт, которых доставит их в Калгари.

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