Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии

20 сентября 2018 03:52 (UTC+04:00)

Ядовитые медузы - кубомедузы с телом в форме колокола - появились на пляжах в итальянском регионе Апулия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ambienteambienti.

"С начала июня в Адриатическом море наблюдаются ядовитые кубовидные медузы. Они были замечены в водах у мыса Гаргано, в лагуне Варано, а также недалеко от Бари", - пишет издание.

Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз.

"Медузы приближаются к берегам из-за искусственного освещения пляжей. Поэтому туристам следует избегать купания ночью. При ожоге нужно обработать это место аммиаком и горячей водой и обратиться за медицинской помощью", - цитирует издание биолога Лукрецию Чиленти.

Кубомедузы – это группа медуз, обитающих в теплых морях. Среди них встречаются виды, ожоги которых чрезвычайно ядовиты и могут быть смертельны для человека.

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