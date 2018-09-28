ЕС вложит миллиард евро в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров

28 сентября 2018 19:51 (UTC+04:00)

Совет стран Евросоюза поддержал план Еврокомиссии инвестировать около 1 миллиарда евро средств Союза и стран ЕС в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров, еще 400 миллионов евро должны прийти из частных источников, говорится в сообщении комиссии, передает РИА Новости.

"Сегодня совет министров (стран ЕС по конкуренции) официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию совместно со странами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового класса", - говорится в релизе, где уточняется, что министры одобрили создание профильного совместного предприятия EuroHPC.

Еврокомиссия отмечает, что суперкомпьютеры необходимы для обработки более значительных объемов данных, они способны приносить пользу обществу во многих сферах, в частности в здравоохранении, в сфере возобновляемой энергии, кибербезопасности и безопасности автомобилей.

EuroHPC объединит ресурсы 25 европейских стран для создания суперкомпьютерной и информационной инфраструктуры, поддержит исследования и инновации в этой сфере, говорится в релизе. Планируется покупка и развертывание в ЕС двух суперкомпьютеров, которые бы входили в топ-5 лучших в мире, и как минимум двух других, которых можно было бы отнести к топ-25. Они будут увязаны с существующими в ЕС суперкомпьютерами, уточняет комиссия.

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