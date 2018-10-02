В Испании представили прототип сверхскоростного поезда Hyperloop - СМИ

2 октября 2018 20:44 (UTC+04:00)

Первая пассажирская капсула сверхскоростной транспортной системы Hyperloop была во вторник представлена в испанском Кадисе, сообщает региональная версия издания 20minutos, передает РИА Новости.

Разработанный на предприятии Carbures прототип имеет в длину 32 метра и весит около пяти тонн. Сотрудники завода, специализирующегося на изделиях углеводородного волокна для космической отрасли, сообщают, что его создание потребовало 21 тысячу инженеро-часов.

Первая капсула была назван Quintero One в честь скончавшегося компаньона Дирка Альборна - генерального директора Hyperloop Transportation Technologies (HTT), уточняет издание.

Уже во вторник капсулу перевезут во французскую Тулузу, где будет завершена ее внутренняя комплектация. По словам Альборна, уже через три года капсула Hyperloop совершит первую поездку, а еще через пять лет сможет перевозить пассажиров на коммерческой основе, пишет издание.

Hyperloop - система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической "подушке". В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час. Автор идеи - миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.

HyperloopTT — транспортная и технологическая компания, ориентированная на реализацию проекта Hyperloop. Компания была основана в 2013 году. Сейчас в ней работают более 800 инженеров, а партнерами являются 40 компаний и университетов мира. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе (США).

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