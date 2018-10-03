Крупнейшая энергокомпания Франции объявила о проведении 8 октября забастовки

Французская энергетическая компания Electricitе de France (EDF) распространила уведомление о проведении 8 октября 24-часовой забастовки. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным, в результате забастовки объем генерируемой на электростанциях компании энергии может существенно снизиться. Компания RTE, как указывает агентство, не уточнила причин проведения протеста.

В свою очередь концерн Electricitе de France пока никак не прокомментировал произошедшее.

Следует отметить, Electricitе de France - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. EDF управляет 59 энергоблоками АЭС.

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