Махинации с биткоинами нанесли французам ущерб в 31 млн евро

6 октября 2018 12:48 (UTC+04:00)

Французские держатели накопительных банковских счетов понесли ущерб с начала нынешнего года в 31 миллион евро в результате действий мошенников, обещавших им доход от вклада денег в биткоины. Об этом сообщает газета Le Parisien по сведениям, полученным от французского Комитета по контролю за финансовыми рынками, передает в субботу ТАСС.

Согласно этим данным, от махинаторов пострадали уже более 700 человек.

Преступники действуют по телефонам, размещенным на сайтах-приманках, которых насчитывается более 200. Как отмечают эксперты, для большинства держателей банковских счетов операции с биткоинами в новинку, и они плохо разбираются в особенностях этой криптовалюты. Махинаторы, оперируя сложной терминологией, обещают им крупные доходы от вложения евро в биткоины, однако в дальнейшем эти переведенные со счетов финансовые средства просто похищаются.

По данным руководства крупного легального оператора, криптобиржи Coinhouse, в Бельгии, где мошенники начали действовать раньше, владельцы накопительных счетов уже лишились в результате махинаций с биткоинами более более €100 млн. Эксперты опасаются, что, учитывая, что численность населения в соседней Франции в пять раз больше, чем в Бельгии, в ближайшие годы ущерб для вкладчиков будет исчисляться многими сотнями миллионов евро.

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