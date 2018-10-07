Мэр Риги: никакая правящая коалиция в Латвии не будет стабильной без партии "Согласие"

7 октября 2018 08:39 (UTC+04:00)

Многие из проголосовавших отказались раскрывать свой выбор на выходе с участков, в виду чего официальные результаты ЦИК могут существенно отличаться от данных экзитполов, отметил Нил Ушаков, передаёт ТАСС.

Ни одна из комбинаций будущей правящей коалиции в Латвии не будет стабильной без партии "Согласие", заявил в субботу лидер этой партии Нил Ушаков, комментируя первые результаты экзитполов.

"Мне кажется, что ни одна комбинация без "Согласия" не будет дееспособной и стабильной", - цитирует Ушакова информагентство Leta.

Как добавил мэр Риги, многие избиратели отказались раскрывать свой выбор на выходе с участков, поэтому официальные результаты ЦИК могут существенно отличаться от этих данных.

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