Норвегия на полгода продлит погранконтроль на своих границах в ЕС

Норвегия на шесть месяцев продлит действие режима пограничного контроля с другими странами Шенгенской зоны, который истечет в ноябре. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро министр юстиции страны Тур Миккель Вара.

"Мы уведомили Еврокомиссию о том, что продлим пограничный контроль на шесть месяцев", - сказал он. Министр пояснил, что причиной является продолжающаяся угроза терроризма, вторичная миграция (перемещение беженцев) внутри ЕС и участившиеся случаи использования поддельных документов.

Вара указал, что для снятия контроля необходимо, чтобы ситуация с безопасностью в Европе поменялась.

В начале мая Еврокомиссия разрешила ряду европейских стран в последний раз на полгода (до середины ноября) продлить срок действия режима паспортного контроля внутри границ ЕС. При этом в ЕК отметили, что по истечении срока свобода передвижения внутри Шенгена должна быть восстановлена, однако угроза терактов является основанием, позволяющим национальным правительствам сохранять меры погранконтроля на своих рубежах.

Документы у тех, кто отправляется в Норвегию на паромах из Дании, ФРГ и Швеции, начали проверять с ноября 2015 года в связи с миграционным кризисом в Европе. Выборочные проверки также осуществляются на важнейших пунктах пропуска через норвежско-шведскую сухопутную границу - в первую очередь на Свинесундском мосту.

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