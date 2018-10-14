Баварский премьер назвал результат ХСС на выборах в парламент прискорбным

14 октября 2018 21:05 (UTC+04:00)

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер после объявления данных exit poll назвал прискорбным результат Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в местный парламент, передаёт РИА Новости.

"Это непростой день для ХСС. Мы не достигли хорошего результата, результат прискорбный", — заявил Зёдер в штаб-квартире ХСС в баварском ландтаге, добавив, что партия "смиренно" принимает этот результат и проанализирует его.

Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Эти цифры не дают ХСС абсолютного большинства в ландтаге, чтобы самостоятельно сформировать правительство региона.

Согласно данным exit poll, у ХСС лишь 79 из 180 депутатских кресел – партия рискует получить один из худших результатов в Баварии за всю историю.

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