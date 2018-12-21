В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку

Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены, заявили в полиции города Реклингхаузен, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Водитель, житель города Хертен 32 лет, был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении на сайте полиции. Правоохранители не исключают версии самоубийства. Место трагедии пока перекрыто, там работают эксперты.

Ранее в полиции немецкого Реклингхаузена (западная земля Северный Рейн - Вестфалия) заявили РИА Новости, что не могут исключить террористический след в происшествии.

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