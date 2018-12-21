Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода, говорится в сообщении этого органа, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что ограничения "в отношении отдельных секторов российской экономики" продлеваются до 31 июля 2019 года.

Политическое решение продлить ограничения лидеры стран ЕС приняли на саммите 13 декабря. В пятницу Совет единогласно утвердил его путем письменной процедуры.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Евросоюз впервые ввел их 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе сроком на один год, они были усилены в сентябре 2014 года. Лидеры стран — членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в Союзе идет процесс переосмысления тупикового курса санкций, и даже, возможно, активнее, чем раньше.

По его словам, отношения России и Евросоюза все еще находятся в ненормальном состоянии, хотя ряд форматов общения по-прежнему поддерживается.

"Могу констатировать, что уходящий год стал годом упущенных возможностей в отношениях", — сказал он.

Тем не менее надеяться на улучшение отношений можно, считает постпред.

"Основания надеяться у нас есть, когда и в какой форме это произойдет, гадать не буду. Могу сказать, что в том, что касается санкционного режима, так называемых санкций, потому что на самом деле это односторонние рестриктивные меры, в этом вопросе ЕС сейчас находится в некоем неустойчивом равновесии", — заключил Чижов.

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