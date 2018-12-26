Брижит Бардо обвинила Макрона в ухудшении ситуации с защитой животных

26 декабря 2018 17:11 (UTC+04:00)

Брижит Бардо раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его политику в сфере охоты, заявив, что страна превратилась в "центр развлечений", в котором убивают животных. Об этом в среду передает AFP со ссылкой на письмо актрисы президенту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы делаете из Франции развлекательный центр, в котором убивают животных", - отметила она, напомнив, что 76 общественных организаций, включая Фонд Брижит Бардо, только что опубликовали призыв против "злоупотребления охотой". "Вы обязаны принимать это во внимание", - подчеркнула актриса.

По ее мнению, защита животных во Франции находится в запущенном состоянии. Как считает Бардо, "если трудно, а порой невозможно, улучшить состояние человека", то сделать что-нибудь полезное для животных просто. Для этого нужно сострадание, немного внимания к ним. Как указала актриса, немые страдания животных - это "позор для Франции".

В частности, она выразила уверенность, что на скотобойнях, "где каждый день во Франции в варварских и ужасающих условиях" убивают около 3 млн животных, необходимо организовать видеонаблюдение.

Бардо выразила надежду на улучшение ситуации в области защиты животных во Франции. "Для некоторых Рождество - это небольшое чудо, и я верю в чудеса!", - написала она президенту.

В конце июля в ходе встречи Макрона и Бардо, актриса высоко оценила его готовность помогать животным. Однако позднее президент понизил стоимость национального охотничьего разрешения на охоту с 400 до €200 в год, что вызвало критику защитницы животных.

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