Париж не стал отменять новогодние торжества, несмотря на угрозу протестов

27 декабря 2018 16:14 (UTC+04:00)

Мэрия Парижа подтвердила планы по организации праздничных мероприятий на Елисейских полях, несмотря на звучавшие в сети призывы к проведению 31 декабря новых акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте парижской городской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Париж в пятый раз отпразднует наступление Нового года, организовав совместно с [сетью гипермаркетов] Monoprix световое и пиротехническое шоу на Триумфальной арке", - говорится в заявлении мэрии.

Перед шоу зрителей ожидает представление, главной темой которого станут годовщины сразу двух важных международных соглашений: 230 лет Декларации прав человека и гражданина, принятой по итогам Великой французской революции в 1789 году, и 70 лет Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года в Париже резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

С 23:40 на арке будут демонстрироваться лазерные проекции, лейтмотивом которых станет тема братства - одной из трех составляющих национального девиза страны. В течение 20 минут зрители смогут наблюдать образы, рассказывающие об открытости Франции миру, заботе о природе, приверженности спорту и всеобщей солидарности, а также об ожидании 2019 года. После этого будет праздничный салют.

В различных группах "желтых жилетов" в Facebook звучат призывы к новым манифестациям. Всего в рамках нескольких параллельно созданных приглашений в этой соцсети более 9 тыс. пользователей подтвердили свое участие, еще около 70 тыс. заявили о своем интересе к данному событию. Однако, если в группе Эрика Друэ, одного из идейных вдохновителей движения, речь идет о субботе 29 декабря, то существуют и предложения собраться на Елисейских полях в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кроме того, в ночь на 1 января ожидается забастовка полицейских экспертов-криминалистов, однако будет ли сотрудники научных подразделений правоохранительных органов организовывать какие-то протестные акции, неизвестно.

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